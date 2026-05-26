ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಮಾರುತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ: ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ
Maruti Suzuki Flex Fuel Car: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 8:13 AM IST
Maruti Suzuki Flex Fuel Car: ಜೂನ್ 5ರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನ (FFV) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವಾಹನ 'E100' ದರ್ಜೆಯ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾದ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ FFV ಬಿಡುಗಡೆಯು ಹಸಿರು ಇಂಧನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಅಥವಾ E100 ಎಂದರೇನು?: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಅಥವಾ E100 ಅಂದರೆ, ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು E20ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ E100 ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟೇನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ E100ಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದಹನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ E100 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಕೊರೊಸಿವ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ E100 ಬಳಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ E100 ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (Q4) ಗಳಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಭಾರ್ತಿ, "ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಥೆನಾಲ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ವಾಹನ ಮಾದರಿಗಳ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಜಾಲದ ಕೊರತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಐದು ರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹40,000ರಿಂದ ₹50,000ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ವೆಚ್ಚ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಾಹನ ಯಾವುದು?: ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನ (FFV) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಯಾವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ವಾಹನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. E100 ಇಂಧನವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮೊದಲೇ FFV ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ, ಟಾಟಾ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
