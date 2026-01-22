ETV Bharat / technology

ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ₹35000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: 12 ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, 10 ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿ

Maruti New Plant in Gujarat: ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 35,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

MANUFACTURING PLANT IN GUJARAT MARUTI SUZUKI INDIA JOB OPPORTUNITIES GUJARAT CM BHUPENDRABHAI PATEL
ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ₹35000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ (Photo Credit: X/CMO Gujarat)
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST

Maruti Suzuki New Plant in Gujarat: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕ ತೆರೆಯುವುದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಗುಜರಾತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಜಿಐಡಿಸಿ) ಒದಗಿಸಿದ 1,750 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಖೋರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರ್ಷಭಾಯ್ ಸಾಂಘವಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಡಿ ಹಿಸಾಶಿ ಟೇಕುಚಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.

ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 2029ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮಾರುತಿಯ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 24 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಒಡೆತನದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೂಡಿಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.

ಮಾರುತಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಜನರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತು ಮಂಜೂರು: ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು 4,960 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸನಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖೋರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ 1750 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಘಟಕವು 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರದಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 4 ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕಂಪನಿಯು 2029ರ ಮೊದಲು ಈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2024ರ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವೆ MUಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2012ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯ ಮೊದಲ ಘಟಕವನ್ನು ಹಂಸಲ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಘಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7.50 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್​ಗಳಿವೆ?: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 23.5 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ (ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮನೇಸರ್) ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯು ಹರಿಯಾಣದ ಖಾರ್ಖೋಡಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 2.50 ಲಕ್ಷ ಘಟಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.

