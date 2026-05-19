ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ! ಎಲ್ಲಿ, ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Maruti Suzuki Production Plant: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಎರಡನೇ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : May 19, 2026 at 8:52 AM IST
Maruti Suzuki Production Plant: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹರಿಯಾಣದ ಖಾರ್ಖೋಡಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಯುನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾವರವು ವಾರ್ಷಿಕ 2,50,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಾರ್ಖೋಡಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 500,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಮಾನೇಸರ್ ಮತ್ತು ಖಾರ್ಖೋಡಾ (ಹರಿಯಾಣ) ಹಾಗೂ ಹನ್ಸಲ್ಪುರ್ (ಗುಜರಾತ್) ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 2.65 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.
ಸುಜುಕಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ: ಖಾರ್ಖೋಡಾ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಜುಕಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ಖಾರ್ಖೋಡಾ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಥಾವರದ ಹೈಟೆಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಖಾರ್ಖೋಡಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಖಲೆ: ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
2014-15ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 26.5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಬ್-4-ಮೀಟರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಯ ಹೊಸ-ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿ ಬ್ರೆಝಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
