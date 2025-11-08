ETV Bharat / technology

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಫೇಮಸ್​ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್! ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಬೆಲೆ?

Maruti Suzuki S-Presso Discounts: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಫೇಮಸ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಆದ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

MARUTI SUZUKI S PRESSO PRICE MARUTI SUZUKI S PRESSO FEATURES MARUTI SUZUKI S PRESSO SPECS MARUTI SUZUKI S PRESSO
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಫೇಮಸ್​ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Maruti Suzuki S Presso Discounts: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಮಿನಿ ಎಸ್‌ಯುವಿ ತರಹದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಂದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲನಾ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾರನ್ನು ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 2025 ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 52,100 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 25,000 ವರೆಗಿನ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ರೂ. 15,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೂ. 25,000 ವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ರೂ. 4,200 ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳ ನಂತರ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 5.24 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಕಾರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರೆಸ್ಸೊವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ SUV ತರಹದ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನದೊಳಗೆ 5 ಜನರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಪೊಜಿಷನ್​, ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್​ ಸೈಜ್​ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್​ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರನ್ನು ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಓಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ 1.0-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ K10C ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್ VVT ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 66 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 89 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, AMT ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಂಜಿನ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 24.76 kmpl ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರವು 25.3 kmpl ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. CNG ರೂಪಾಂತರವು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ CNG ನಲ್ಲಿ 32.73 kmpl ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು.

ಓದಿ: ದೇಶಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಡುಕಾಟಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಬೈಕ್​: ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

TAGGED:

MARUTI SUZUKI S PRESSO PRICE
MARUTI SUZUKI S PRESSO FEATURES
MARUTI SUZUKI S PRESSO SPECS
MARUTI SUZUKI S PRESSO
MARUTI SUZUKI S PRESSO DISCOUNTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಗಗನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ: ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್

"ಸರ್​.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್​ ಕೇರ್​ನ ರಹಸ್ಯವೇನು"? ಹರ್ಲಿನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ

ಕೊರಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕದ ಕಥೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.