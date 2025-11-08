ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಫೇಮಸ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಬೆಲೆ?
Maruti Suzuki S-Presso Discounts: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 8, 2025 at 12:00 PM IST
Maruti Suzuki S Presso Discounts: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಮಿನಿ ಎಸ್ಯುವಿ ತರಹದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಂದ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲನಾ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾರನ್ನು ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 2025 ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 52,100 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 25,000 ವರೆಗಿನ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ರೂ. 15,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೂ. 25,000 ವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ರೂ. 4,200 ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ನಂತರ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 5.24 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಕಾರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರೆಸ್ಸೊವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ SUV ತರಹದ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನದೊಳಗೆ 5 ಜನರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೊಜಿಷನ್, ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರನ್ನು ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಓಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ 1.0-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ K10C ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್ VVT ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 66 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 89 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಂಜಿನ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, S-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 24.76 kmpl ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಪಾಂತರವು 25.3 kmpl ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. CNG ರೂಪಾಂತರವು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ CNG ನಲ್ಲಿ 32.73 kmpl ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು.
ಓದಿ: ದೇಶಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡುಕಾಟಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಬೈಕ್: ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ