ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳು! ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

Maruti Suzuki Manesar Rail Hub: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನೇಸರ್ ಇನ್-ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Photo Credit: IANS File)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 8:29 AM IST

Maruti Suzuki Manesar Rail Hub: ಭಾರತದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಬಳಸುವ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಮಾನೇಸರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್-ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್, ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ. ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.

ಮಾನೇಸರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಮಾನೇಸರ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇನ್-ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇನ್-ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೈಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಲಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 16,800 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ CO2 (ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16,000 ಟ್ರಕ್ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಿಗೆ (SDG 13) ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾರುತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಸಾಗಾಟ: ಮಾನೇಸರ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಈಗ ರೈಲು ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಆಲ್ಟೊ, ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್, ಬ್ರೆಝಾ, ಡಿಜೈರ್, ಎರ್ಟಿಗಾ, ಸೆಲೆರಿಯೊ, XL6, ಈಕೊ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇನ್-ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ "ಹಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕ್" ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 17 ಹಬ್​ನಿಂದ 380 ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹಿಸಾಶಿ ಟಕೇಚಿ, "ಮಾನೇಸರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡಿಂಗ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ರವಾನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 4,50,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ರೈಲು ಮೂಲಕ 5,85,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಮಾರುತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಪಾತ್ರ: ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಮಾರುತಿಯ ವಾಹನ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗಳ ಪಾಲು 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 26 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಾರುತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಂದು ಕಾರು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 2030-31ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪಾಲನ್ನು ಶೇ.35ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾರುತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಪರೇಟರ್ (AFTO) ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 2.95 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ತ್ವರಿತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೂರದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ..: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಇನ್-ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾನೇಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಉದ್ಯಮದ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ "ಗ್ರೀನ್​ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್" ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕಾರು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

