ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಜಿಮ್ನಿ: ಮಾರುತಿಗೆ ಟೆನ್ಶನೋ ಟೆನ್ಶನ್​

Maruti Suzuki Jimny Sales: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾrಇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಜಿಮ್ನಿ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Maruti Suzuki Jimny Sales: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಫ್-ರೋಡ್ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಿಮ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಥಾರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಿಮ್ನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಥಾರ್ 10,234 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಜಿಮ್ನಿ ಕೇವಲ 802 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಜಿಮ್ನಿಗೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೂ. 12.32 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 14.45 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರಾಟದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 44,000 ರಿಂದ ರೂ. 51,900ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಜಿಮ್ನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರುತಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಜಿಮ್ನಿಯ ಮಾರಾಟ ವೈಫಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್‌ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಲ್ಲ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿಯ 5-ಡೋರ್​ನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದರ 3-ಡೋರ್​ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಸುಜುಕಿಯ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಲ್‌ಗ್ರಿಪ್ ಪ್ರೊ 4WD ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜಿಮ್ನಿ 1.5-ಲೀಟರ್ K15B ಮೈಲ್ಡ್​-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 105 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 134 Nmನ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 90-110 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಕು.

ಜಿಮ್ನಿ 7-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ/ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು LED ಆಟೋ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಜಿಮ್ನಿ ಒರಟು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಮ್ನಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಥಾರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಥಾರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಮ್ನಿಯನ್ನು 5-ಡೋರ್​ನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳು ಥಾರ್‌ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ SUV ಖರೀದಿದಾರರು ಪ್ರಬಲ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿ ತನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್​ ಲುಕ್​ದಿಂದ ಥಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

