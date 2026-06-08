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ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ ಲಗ್ಗೆ: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Maruti Suzuki Jimny New Variants: ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ ಎರಡು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit: Nexa Experience)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 12:34 PM IST

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Maruti Suzuki Jimny New Variants: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಿಮ್ನಿ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಆಲ್‌ಗ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ರೈನೋ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇವುಗಳನ್ನು 3-ಡೋರ್​ ವೇರಿಯಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಶೈಲಿ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸುಜುಕಿ ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜಿಮ್ನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ ಆಲ್‌ಗ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಸ್: ಕಂಪನಿಯು ಆಲ್‌ಗ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ತಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪವರ್ - ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ORVM ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್​ 9 - ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 50:50 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​: ಜಿಮ್ನಿ ಆಲ್‌ಗ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. mmWave ರಾಡಾರ್, ಮಾನೋಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ II, ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈ ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37.28 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ.

ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ ರೈನೋ ಪ್ಲಸ್: ರೈನೋ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಹಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಮ್ನಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೇರ್​ ವೀಲ್​ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ರೈನೋ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ರಿಯಲ್ ಆಫ್-ರೋಡರ್" ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್​, ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ ಡೆಕಲ್‌ಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೆಡ್​ ಕಲರ್​ ಮಡ್​ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಅಲಂಕಾರವು ಈ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ K15B ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು 101 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮತ್ತು 130 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಫ್ - ರೋಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಫೋರ್​-ವೀಲ್​-ಡ್ರೈವ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​ ಇಲ್ಲವೇ?: ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಮ್ನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಂಚಲನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 5-ಡೋರ್​ ಜಿಮ್ನಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ SUV ಗಳು ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಜಿಮ್ನಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರುಗಳು!

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