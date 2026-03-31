ಮಾರುತಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್​: ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ 'ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್' ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​! ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ

Maruti Suzuki Quickstop Center: ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 'ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್' ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಮಾರುತಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 10:14 AM IST

Maruti Suzuki Quickstop Service Center: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಾರು ಸರ್ವೀಸ್​ಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓಡಾಡಿ ವರ್ಕ್​ಶಾಪ್​ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್​-ಆಫ್​ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕಂಪನಿಯು "ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್" ಸರ್ವೀಸ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ವೀಸ್​ ಎಂದ್ರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್​ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಕ್​ಶಾಪ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಕಾರು ಇಡೀ ದಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್. ಇವು ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ, ಕಂಟೇನರ್ ಆಧಾರಿತ ಸರ್ವೀಸ್​ ಯುನಿಟ್​ಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್​ಶಾಪ್​ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯುನಿಟ್​ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಡೀಲರ್ ಪಾಲುದಾರರು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ? ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಸೂರತ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಗ್ಡೋಗ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬದಲು ಈ ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ/ಫ್ಲೀಟ್ ಹಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವರದಾನ! ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಆನ್-ಸೈಟ್ ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಸರ್ವೀಸ್​ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ರಜೆ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

  • ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಟೇನರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್​ ಕಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
  • ರೋಟಿನ್​ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್​: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್​ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
  • ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿಗಳು: ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ವೈಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಮೈನರ್​ ಕೆಲಸಗಳು.
  • ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್​: ವಾಹನದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
  • ಪ್ರಮುಖ ಅಪಘಾತ ರಿಪೇರ್​ಗಳು ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್​ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರೈಸಬಹುದು.

ವಾಟರ್​ ಲೆಸ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಈ "ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್" ಸೆಂಟರ್​ಗಳು "Waterless Car Wash" ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶಬ್ಧ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ... ವೇಗದ ಸೇವೆ: ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯುನಿಟ್​ಗಳು ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವರ್ಕ್​ಶಾಪ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೆಚ್ಚ. ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಕಂಟೇನರ್ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಭೂಮಿ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹಿಸಾಶಿ ಟಕೇಯುಚಿ, "ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತಿರ ತರಲು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

