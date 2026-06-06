ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ: ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ!!
Maruti Suzuki India Biogas Projects: ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ₹150 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 2:53 PM IST
Maruti Suzuki India Biogas Projects: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಹೊಸ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹150 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರದ 'ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು' ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಖಾರ್ಖೋಡಾ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಖಾರ್ಖೋಡಾ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಟನ್ (TPD) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಈ ಸ್ಥಾವರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 9,490 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO₂) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಖಾರ್ಖೋಡಾ ಘಟಕದ ಒಟ್ಟು ಅನಿಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ20ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮಾನೇಸರ್ ಸ್ಥಾವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮಾನೇಸರ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 0.2 ಟನ್ಗಳಿಂದ 0.7 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಾವರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3.6 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಘನ ಮೀಟರ್ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 664 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು CO₂ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಮಾನೇಸರ್ ಸ್ಥಾವರವು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಗಣಿಯನ್ನೂ ಫೀಡ್ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪೇಂಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹುದುಗಿಸಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತನ್ನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹಿಸಾಶಿ ಟಕೆಯುಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. 2030-31ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹925 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
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