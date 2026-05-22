ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್!; ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲಿದೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
Maruti Suzuki India: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 11:30 AM IST
Maruti Suzuki India: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳು ಬೆಲೆ ರೂ.30,000 ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ₹2,000 ರಿಂದ ₹30,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
"ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವೆಚ್ಚ - ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ GST 2.0 ಆಡಳಿತದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಈ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರುತಿಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಎರ್ಟಿಗಾ ಮತ್ತು ಡಿಜೈರ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ.
ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ಜೂನ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ₹30,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಲವಾರು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ: ವಿವಿಧ ಆಂತರಿಕ ವೆಚ್ಚ-ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಹೊರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏರಿಕೆ: ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಾರುಗಳಾದ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟೊಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ₹3.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 1.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
