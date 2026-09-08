ETV Bharat / technology

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ! ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಹೈಕ್​!!

Maruti Suzuki Price Hike: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

MARUTI RS 20000 HIKE SEPTEMBER 2026 NEW PRICES MARUTI SELECTED MODELS PRICE HIKE INPUT COSTS RISING MARUTI
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Maruti Suzuki Price Hike: ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಧಿಪತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಹನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಒತ್ತಡಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಈ ತಾಜಾ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.20,000 ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ: ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಂಪನಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿದ ಎರಡು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಕಂಪನಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ: ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ರೂ.20,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೂತನ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ಭಾರ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಲು ಕಂಪನಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಭಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು, ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೆಚ್ಚ ವಾತಾವರಣ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಲು ತಾವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುವುದರಿಂದ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಓದಿ: ಮುಟ್ಟದೇ ಮೀನಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್​! ಇದು ಮತ್ಸ್ಯಮೆಟ್ರಿ ಕಮಾಲ್​!!

TAGGED:

MARUTI RS 20000 HIKE
SEPTEMBER 2026 NEW PRICES
MARUTI SELECTED MODELS PRICE HIKE
INPUT COSTS RISING MARUTI
MARUTI SUZUKI PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.