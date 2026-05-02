ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಇದು ‘ಸೂಪರ್ ಏಪ್ರಿಲ್’: ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಕಂಪನಿ

Maruti Suzuki India: ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಇದು ‘ಸೂಪರ್ ಏಪ್ರಿಲ್’ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 2, 2026 at 11:01 AM IST

Maruti Suzuki India: ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆಟೋ ವಲಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಂಪರ್ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 239,646 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 179,791 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 33.29 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು ಸಹ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, 191,122 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ . ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾರಾಟವಾದ 142,053 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 182,165 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಒಟ್ಟು 187,704 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 138,704 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 35.33% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾರ್ಥೋ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಅವುಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0, ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ 52.3% ರಷ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 39% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

"ಸಣ್ಣ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಆಲ್ಟೊ, ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ, ಸೆಲೆರಿಯೊ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್), ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 74.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 76,348 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 2,006 ಯುನಿಟ್ ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.

SUV ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 141.65% ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ SUV ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 55,065 SUV ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 141.65% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ (18,829 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಝಾ (ಸರಿಸುಮಾರು 13,700 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು) ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್ ಸೆಡಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 23,580 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದುಳಿದ ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ: ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನಂತಹ SUV ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 30.53% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 45,199 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಂದ 59,000 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಪಂಚ್‌ನ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 19,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರೆ, ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು 18,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.65% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 52,330 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 56,331 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.

ಹುಂಡೈಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 44,374 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 16.96% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 51,902 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗವು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ರೆಟಾ ಮಾರಾಟವು 15,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೆ, ವೆನ್ಯೂ 12,420 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ 167,233 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 187,704 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

