ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್! ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ!!
Maruti Suzuki Sales: 2025ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದು, SUV ಮತ್ತು EV ಬೇಡಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
Published : January 2, 2026 at 1:04 PM IST
Maruti Suzuki Sales: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿಯ ಹಿಡಿತವು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಟ್ಟು 217,854 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 178,248 ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 182,165 ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ 132,523 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 178,646 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 3,519 ವಾಹನಗಳು ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೊಯೋಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 9,950 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರುಗಳು. ಆಲ್ಟೊ, ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ, ಬಲೆನೊ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಡಿಜೈರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆರಿಯೊದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 92,929 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 62,324 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಭಾಗವು ಮಾತ್ರ 78,704 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಝಾ, ಎರ್ಟಿಗಾ, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, XL6, ಜಿಮ್ನಿ, ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 73,818 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ 55,651 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು SUV ಮತ್ತು MPV ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಫ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?: "ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.95 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹಿಸಾಶಿ ಟಕೇಚಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಶೇಕಡಾ 21ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೇಶದ ರಫ್ತು ಆವೇಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟಕೇಚಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನೆಯು ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಭಾರತದ ನಂ. 1 ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 18 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (BEV) - ಇ VITARA ರಫ್ತಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು BEVಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ 13,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 29 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಸಂಚಿತ ಕಾರು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೋಟಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಲುಪಲು 28 ವರ್ಷ, 2 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕಾರುಗಳು ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರನೇ ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ 47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 25,739 ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಇದು 37,419 ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2025ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 395,648 ಯುನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರುತಿಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟ: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 2025ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,351,139 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಎರಡರಿಂದಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಕಂಪನಿಯು 1,746,504 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,629,631 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದ್ದವು.
