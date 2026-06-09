ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಆಫರ್; ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಈ ಮಾರುತಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!!
Maruti Suzuki Ignis Offer: ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಇಗ್ನಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : June 9, 2026 at 11:40 AM IST
Maruti Suzuki Ignis Offer: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರುತಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕಾರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 2026ರ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಕಾರುಗಳ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಉಳಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್: ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಕಾರುಗಳ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಂಪರ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ₹57,500 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹40,000 ವರೆಗೆ ನೇರ ನಗದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇರಿದರೆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುತಿ ನೆಕ್ಸಾ ಶೋರೂಮ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾಕ್ಸಿ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರು 180mm ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್, LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು (DRLs) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಒಳಭಾಗವು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 7-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ NCAP ರೇಟಿಂಗ್: ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS, ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರಾಸರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಗಳು (2026) ಈಗ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕಾರನ್ನು ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳದಂತೆ ತಡೆಯುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಮಾರುತಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 1.2-ಲೀಟರ್ K-ಸೀರಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 82bhp ಮತ್ತು 113Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ AMT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 20.89 kmpl ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಗ್ನಿಸ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯು ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ₹5.35 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ₹8.30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಯು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
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