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ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳು: 30,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ದುಬಾರಿ

Maruti Suzuki Price Hike: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್​

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ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳು (Photo Credit: Nexa Experience)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 3:03 PM IST

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Maruti Suzuki Price Hike: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಅರೆನಾ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾ ಸೀರಿಸ್​ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಈಗ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು Rs 2,500 ರಿಂದ Rs 30,000 ವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಅರೆನಾ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಎಸ್​ಯುವಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆಲ್ಟೊ K10, ಎಸ್ - ಪ್ರೆಸ್ಸೋ, ಸೆಲೆರಿಯೋ, ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್​ನಂತಹ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ Rs 2,500 ವರೆಗೆ ಏರಿದೆ. Super Carry ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್‌ಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ Rs 2,500 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. Swift ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ Rs 5,000 ವರೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. Dzire ಮತ್ತು Tour S ಸಬ್ 4-ಮೀಟರ್ ಸೆಡಾನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ Rs 5,000 ರಿಂದ Rs 7,000 ವರೆಗೆ ಏರಿದೆ.

ಮಾರುತಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಇದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಈ ವಿಭಾಗವೇ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾರುತಿಯ ಲೆಕ್ಕ.

Eeco ವ್ಯಾನ್ ಬೆಲೆ Rs 5,000 ವರೆಗೆ ಏರಿದೆ. ಎರ್ಟಿಗಾ MPV ಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ Rs 5,000 ರಿಂದ Rs 7,500 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. Maruti ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ SUV Brezza ಬೆಲೆ Rs 5,000 ವರೆಗೆ ಏರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ Rs 7.40 ಲಕ್ಷದಿಂದ Rs 13.71 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಅರೆನಾ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Grand Vitara ನಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Rs 10,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸಾ ಶೋರೂಂಗಳ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ SUVಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅನ್ನು ಅರೆನಾ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನೆಕ್ಸಾ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ Baleno ಮತ್ತು eVitara ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ: ನೆಕ್ಸಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೆನೋ ಬೆಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ Rs 30,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ 2026 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಲೆನೋ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಲೆನೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲೇ ಬಂದ Fronx ಬೆಲೆ Rs 7,500 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ನೆಕ್ಸಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಎಸ್​ಯುವಿ ಬೆಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ Rs 5,000 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿದೆ. XL6 MPV ಬೆಲೆ Rs 5,000 ರಿಂದ Rs 7,500 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿಯ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ SUV ಜಿಮ್ನಿ ಬೆಲೆ Rs 15,000 ವರೆಗೆ ಏರಿದೆ. ಇವಿಟಾರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಬೆಲೆ ನೆಕ್ಸಾ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು Rs 20,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ MPV ಬೆಲೆ Rs 10,000 ವರೆಗೆ ಏರಿದೆ.

ಮಾದರಿಮಾರಾಟ ಚಾನೆಲ್ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಆಲ್ಟೊ K10, ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೋ, ಸೆಲೆರಿಯೋ, ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾರಿಅರೆನಾರೂ. 2,500 ವರೆಗೆ
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಅರೆನಾರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ
ಡಿಜೈರ್, ಟೂರ್ Sಅರೆನಾರೂ. 5,000 - Rs 7,000 ವರೆಗೆ
ಎರ್ಟಿಗಾಅರೆನಾರೂ. 5,000 - Rs 7,500 ವರೆಗೆ
ಬ್ರೆಝಾಅರೆನಾರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ
ಇಕೋಅರೆನಾರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ
ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ಅರೆನಾರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ
ಬಲೆನೋನೆಕ್ಸಾರೂ. 30,000 ವರೆಗೆ
ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನೆಕ್ಸಾರೂ. 7,500 ವರೆಗೆ
ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾನೆಕ್ಸಾರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ
XL6ನೆಕ್ಸಾರೂ. 5,000 - Rs 7,500 ವರೆಗೆ
ಜಿಮ್ನಿನೆಕ್ಸಾರೂ. 15,000 ವರೆಗೆ
ಇ-ವಿಟಾರಾನೆಕ್ಸಾರೂ. 20,000 ವರೆಗೆ
ಇನ್ವಿಕ್ಟೋನೆಕ್ಸಾರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ

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MARUTI ARENA NEXA PRICE INCREASE
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MARUTI CAR PRICE LIST INDIA
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