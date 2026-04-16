ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಮಾರುತಿಯ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು!
Maruti Suzuki New EV: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, 3 ಹೊಸ ಇವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : April 16, 2026 at 8:01 AM IST
Maruti Suzuki New EV: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಇವಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ, ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಈ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಕಾರುಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವೈಎಂಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ವೈಎಂಸಿ' ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರೀ ರೋ ಎಂಪಿವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾಹನವು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಬಹುಶಃ ದೀಪಾವಳಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಅನ್ನು ಮಾರುತಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV, eVX (e-Vitara) ನಂತೆಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವು 49 kWh ಮತ್ತು 61 kWh ಆಗಿವೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ Kia Carens EV ಮತ್ತು BYD eMax 7 ನಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ 2027ರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನದ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eWX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು K-EV ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ eWX ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2027ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರು 35 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರಾಟದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ. ಮಾರುತಿ ಇದನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ EV ಮತ್ತು MG ಕಾಮೆಟ್ EV ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ವಾಹನವು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
3. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಾಹನವು 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಚಾಲಿತ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂಪಾಂತರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಇವಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 350 ರಿಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಾಹನವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ವಿಟಾರಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇವಿ ವಿಭಾಗದ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
