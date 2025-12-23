ಬಡವರ ಬಂಡಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಹೊರಬಂತು ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೂ, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೇಫ್ಟಿ!?
Maruti Suzuki Celerio Crash Test: ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊವನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 3-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 3:10 PM IST
Maruti Suzuki Celerio Crash Test: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 3-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಈಗ ಸೆಲೆರಿಯೊದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಸರಾಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಕಾರು ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆರಿಯೊ ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 3-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಸನಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀಮಿತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕೇವಲ 2-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಲೆರಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2-ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 1-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಲೆರಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಈ ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸೆಲೆರಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ರೇಟಿಂಗ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ 3 ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ 1 ಸ್ಟಾರ್ದಿಂದ 2 ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ನವೀಕರಣಗಳು ಅಪರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಸೆಲೆರಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 4.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಲೆರಿಯೊ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ವರ್ಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒದಗಿಸಿದ ARAI ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 34.43 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
