ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರೆಝಾ! 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 84 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ!
Maruti Suzuki Brezza Sales Report: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 84902 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Maruti Suzuki Brezza Sales Report: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರು.
2025-2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳ (ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಝಾ ಒಟ್ಟು 84,902 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ರೂ. 8.26 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ, ಲೀಟರ್ಗೆ 20 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಈಗ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ರೆಝಾದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ನಂತರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 2025-2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ) ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಟ್ಟು 84,902 ಯುನಿಟ್ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 14,150 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್, ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ, ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕೆ-ಸೀರೀಸ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ ವಿವಿಟಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 103 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 137 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 20.15 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 19.80 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 9-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ/ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ) ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ನಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಝಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಸೇಫ್ಟಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ZXi+ ಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರೆಝಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 3-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೆಝಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಝಾದ ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ.43,100 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ರೂ.8,25,900 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ZXi ಪ್ಲಸ್ AT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ.1.12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.12.86 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ರೂ. 45,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರೂ. 10,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ರೂ. 35,000 ವರೆಗಿನ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರೂ. 35,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
