ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ!: ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್
Suzuki Brezza Facelift Booking: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೆಝಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : July 15, 2026 at 1:56 PM IST
Suzuki Brezza Facelift Booking: ಜನಪ್ರಿಯ ಸಬ್ - ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಆಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬ್ರೆಝಾವನ್ನು ಈ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಸ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅರೆನಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ SUV ಕೇವಲ ₹11,000 ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಝಾಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾವನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾದರಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಘಟಕದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ರೆಝಾ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಪ್ಲಸ್-ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಜೆಟ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೆಝಾ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ನ ಪರಿಚಯವು ಬ್ರೆಝಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೂಟ್ ಜಾಗದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ದೇಹದ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 9 - ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು 10.25-ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD) ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
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