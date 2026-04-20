ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುತಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್! ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬಲೆನೊ
Maruti Suzuki Baleno Updated Version: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : April 20, 2026 at 10:26 AM IST
Maruti Suzuki Baleno Updated Version: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ. ಅದರ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲೆನೊ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ-ಆಧಾರಿತ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲೆನೊಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರತೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ತಯಾರಕರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲೆನೊದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು 2026 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್ಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಾಹನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಲೆನೊ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಶಾರ್ಪ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವು ಹೊಸ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟಚ್ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಇತರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಿಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀಕರಣಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 1.2-ಲೀಟರ್ ಕೆ-ಸೀರೀಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ Z12E 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಜೈರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲೆನೊ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಲಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ CNG ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ CNG ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
