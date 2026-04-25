ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾರುತಿ: 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ!!
Published : April 25, 2026 at 9:10 AM IST
Maruti Suzuki Production: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 2.34 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
2025-26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ) ಈ ಸಾಧನೆಯು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2024-25), ಕಂಪನಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು 2.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸುಮಾರು 11.66 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಹೆಚ್ಚಳವಲ್ಲ.. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹಿಡಿತದ ಬಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಡೀಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾದರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಲಭ್ಯತೆಯು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ತ್ವರಿತ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಆವೇಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಖಚಿತ. ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಡಿಜೈರ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಎರ್ಟಿಗಾ ಮತ್ತು ಬಲೆನೊದಂತಹ ಕಾರುಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಗಳು 200,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದು ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ. ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುವ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜೈರ್ ಸುಮಾರು ₹6,25,600, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸುಮಾರು ₹5,78,900, ಬಲೆನೊ ₹5,98,900, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ₹6,84,900, ಆದರೆ ಎರ್ಟಿಗಾ ಸುಮಾರು ₹8,80,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರ, ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಿಇಒ ಹಿಸಾಶಿ ಟಕೇಯುಚಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಡೀಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. "ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0" ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕಾರು ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಮಾನೇಸರ್ ಮತ್ತು ಖಾರ್ಖೋಡಾ (ಹರಿಯಾಣ) ಹಾಗೂ ಹನ್ಸಲ್ಪುರ (ಗುಜರಾತ್) ನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
