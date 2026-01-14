ಐಒಸಿಎಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಮಾರುತಿ; ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್
Maruti Service Stations At Petrol Pump: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಐಒಸಿಎಲ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
Published : January 14, 2026 at 1:23 PM IST
Maruti Service Stations At Petrol Pump: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟದ ರಾಜ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಕಾರು ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOCL) ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆಯೆಂಬುದು..? ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
From refuelling to servicing: #Customerconvenience, redefined.#MarutiSuzuki signs an MoU with @IndianOilcl to bring authorized service facilities to select IOCL fuel stations across India. pic.twitter.com/QOVBlLlPaW— Maruti Suzuki (@Maruti_Corp) January 13, 2026
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2,882 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5,780 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುತಿ, ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOCL) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಯ್ದ IOCL ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಕಾರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಳೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬಹುದು.
ನಿಯಮಿತ ತೈಲ ಬದಲಾವಣೆ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 41,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ತಜ್ಞರು ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಹುಂಡೈ, ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಇತರ ಕಾರು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯವಾದರೆ ಕಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
