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ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಪೆಕ್ಸ್​-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್​ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗ! ಈ ವ್ಯಾಗನ್​ಆರ್​ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Maruti WagonR Flex-Fuel Price Out: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್​ ಕಾರು "ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್​" ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಪೆಕ್ಸ್​-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್​ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗ! (Photo Credit: X/@HardeepSPuri)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 1:42 PM IST

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Maruti WagonR Flex Fuel Price Out: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​'ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಬೆಲೆ ₹7.24 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್​ನ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​' ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ 'ZXi+ 1.2P MT' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಮಾಸ್​-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್​ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.

ಬಯೋ-ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಟೂರ್ H3 ಬೆಲೆ ₹4.99 ಲಕ್ಷ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ MT ಗೆ) ರಿಂದ ₹5.89 ಲಕ್ಷ (CNG MT ಗೆ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಯೋ-ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹1.35 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಬೆಲೆ:

ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​Maruti Wagon R BioflexWagon R ZXi+ MTಬೆಲೆಗಳ ಅಂತರ
ನಾನ್​-ಮೆಟಾಲಿಕ್​ ಪೇಂಟ್​ ರೂ. 7.24 ಲಕ್ಷರೂ. 6.38 ಲಕ್ಷರೂ. 86,000
ಮೆಟಾಲಿಕ್​ ಪೇಂಟ್​ ರೂ. 7.24 ಲಕ್ಷರೂ. 6.38 ಲಕ್ಷರೂ. 86,000
ಡ್ಯುಯಲ್​ ಟೋನ್​ ಪೇಂಟ್​ಉಪಲಬ್ದವಿಲ್ಲರೂ. 6.49 ಲಕ್ಷ

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಟೂರ್ H3 69hp ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಣ್ಣ 1.0-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಆವೃತ್ತಿಯು K12N 1.2-ಲೀಟರ್, ಫೋರ್​-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ E85 ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಂಜಿನ್ E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಪುರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ಗಾಗಿ ಪವರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಯೋ-ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೈರ್ಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESP) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ZXi+ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದ ದ್ವಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್​ AC, ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ ಮಿರರ್, 4 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು, ಮುಂಭಾಗದ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

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