ETV Bharat / technology

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಮಾರುತಿಯ ಈ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ! ಕಾರಣವೇನು?

Maruti Jimny Sales: ಮಾರುತಿಯ ಈ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

MARUTI JIMNY SALES REPORT MARUTI JIMNY PRICE IN INDIA MARUTI JIMNY FEATURES MARUTI JIMNY SPECS
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಮಾರುತಿಯ ಈ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 30, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Maruti Jimny Sales: ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಮ್ನಿಯ ಮಾರಾಟವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿಜವಾದ 4x4 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತರ್ಗತ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ SUV ಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಪ್ರಿಲ್ 2026 ಜಿಮ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿ ಕೇವಲ 431 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು 693 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 262 ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಿಮ್ನಿಯ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 60.79 ರಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಜಿಮ್ನಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರು ಜಿಮ್ನಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್​ ಪರಿಣಾಮ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೃಢವಾದ ಲ್ಯಾಡರ್-ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್, ಆಲ್‌ಗ್ರಿಪ್ ಪ್ರೊ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಜಿಮ್ನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ವೀಕ್ಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಜಿಮ್ನಿ ಈಗ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 60.79 ಪ್ರತಿಶತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿಯ ಮಾರಾಟವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 12.32 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜಿಮ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್, ರೌಂಡ್​ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಎತ್ತರಿಸಿದ ಬಾನೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ವ್ಹೀಲ್​ ಆರ್ಚ್​ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಆಕಾರದ ಬಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಫೈವ್​ ಡೋರ್​ ಕಾರಣ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಜಿಮ್ನಿ 1.5-ಲೀಟರ್ K15B ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 105 HP ಪವರ್ ಮತ್ತು 134.2 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾರುತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಲ್‌ಗ್ರಿಪ್ ಪ್ರೊ 4WD ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಮೈಲೇಜ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ARAI ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 16.94 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 16.39 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ 4x4 ಆಫ್-ರೋಡ್ SUV ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸಾಹಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತತೆ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಿಮ್ನಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು ಟೊಯೋಟಾದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು! ದುಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್!!​

TAGGED:

MARUTI JIMNY SALES REPORT
MARUTI JIMNY PRICE IN INDIA
MARUTI JIMNY FEATURES
MARUTI JIMNY SPECS
MARUTI JIMNY SALES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.