ಮಾರುತಿ ಈಕೊ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಾಂಚ್: ಕೇವಲ ₹20 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 18 ಆಕ್ಸಸರೀಸ್
Maruti Eeco Star Edition: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೊಗೆ 'ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್' ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ಪರಿಕರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : May 9, 2026 at 10:52 AM IST
Maruti Eeco Star Edition: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೋ ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಬಂಡಲ್ ವ್ಯಾನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲೈನ್ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೋ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೋ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಜನ ಸಾಗಣೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುತಿ ಈಕೋ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗಾಗಿ 'ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್' ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು 18 ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟೂಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುಮಾರು ₹37,000 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ₹19,999 ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈಕೊದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಂರಚನೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ವೀಲ್ ಕವರ್ಗಳು, ಡೋರ್ ವೈಸರ್ಗಳು, ಮಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಈಕೋ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ಲಿಸ್ಟೆನಿಂಗ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಥೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ನ ಬಂಪರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಕೋ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ MPV ಅನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿ ಈಕೋ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್, 3-ಪಾಯಿಂಟ್ ELR ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP), EBD ಜೊತೆಗೆ ABS, ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೋ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಜುಕಿ ಈಕೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಕೋ ಅದೇ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದು 81 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 105 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಎಂಜಿನ್ CNG ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. CNG ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಎಂಜಿನ್ 70.67 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 95 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯು 19.71 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರವು 26.78 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕೋ ಶ್ರೇಣಿಯು ₹5.21 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹6.35 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
