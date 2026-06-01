ಬಡವರ ಬಂಧು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಈವರೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಈಕೊ 14 ಲಕ್ಷ ಖರೀದಿ!
Maruti Eeco Sales: ಮಾರುತಿ ಈಕೊ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 1, 2026 at 4:12 PM IST
Maruti Eeco Sales: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೊ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು, ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2010 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈಕೊ, ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಕೊದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅದರ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಗಿವೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಶಾಲಾ ಸಾರಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹುಮುಖತೆಯೇ ಈಕೊವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈಕೊ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಅದರ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದು ಈ ವಾಹನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಕೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಈಕೋ ವಾಹನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈಕೋಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂಚನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜನವರಿ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈಕೋ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ (12 ಲಕ್ಷ) ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮೀರಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 145,000 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಇದು 50 ಸಾವಿರ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹5.20 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹6.36 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈಕೋ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 80 ಬಿಹೆಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 104.4 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಕೋ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 19.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 26.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೋ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಹನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಏರ್ ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್, ಹೀಟರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾನ್ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ EBD (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್) ಹೊಂದಿರುವ ABS ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
