ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜುಗರ್ಬರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : February 19, 2026 at 11:55 AM IST
ಲಾಸ್ ಎಂಜಲೀಸ್ (ಅಮೆರಿಕ): 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಸನ' ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ವಕೀಲರ ನಡುವೆ ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಜನರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಂ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಜುಗರ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ಮೆಟಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಹಾಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಎದುರಾಳಿ ವಕೀಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜುಗರ್ಬರ್ಗ್, ಈ ಕುರಿತು ತಾವು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ಕೇಲಿ ಜಿ.ಎಂ. ಅವರು ತಮ್ಮ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ನಂತರ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ 20 ವರ್ಷದ ಕೇಲಿ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಒಡೆತನದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವುದೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ದುರ್ಬಲ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಕೀಲರು ಮೂರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜುಕರ್, ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತೆ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ, ಇದು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿ ಅನುಸಾರ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
