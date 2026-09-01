ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಬೇಡಿಕೆ ಮಂದಗತಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ಏರಿಕೆ!!
Manufacturing Growth India: ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಂಐ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 52.8ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಸತತ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 4:04 PM IST
Manufacturing Growth India: ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪಿಎಂಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಐ 52.8ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ಗಳು, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಿತರಣಾ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಅಳತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಶೇ 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು ಮತ್ತು ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು.
ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಸತತ ಕುಸಿತ
ಸತತ ಕುಸಿತ: ಹೆಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾರತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಾಂಜುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಂಐ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 52.8ಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ಇದು ಸತತ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಕುಸಿತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
50ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದೆ: ಪಿಎಂಐ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂದರ್ಥ. 52.8 ಎಂದರೆ ವಲಯ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ: ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಕರು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಡಿಕೆ, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಬೇಡಿಕೆ ಮಂದಗತಿ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ ದರವಾಗಿದೆ. ಸವಾಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಫ್ತು ಏರಿಕೆ ನಿಧಾನ: ರಫ್ತು ಮಾರಾಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಚೀನಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜುಲೈನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು: ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ದಾಸ್ತಾನು ದತ್ತಾಂಶವು ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುರಾವೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಏರಿಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈಗಿಂತ ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು.
ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮೃದುವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಲಗೊಂಡಿವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.16ರಷ್ಟು ಜನರು ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸವು ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
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