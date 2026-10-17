ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಿಂದ ಹೊಸ ಟೆಲಿಕಾಂ ರೂಲ್ಸ್: ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಇರಲಿದೆ ಫ್ರೀ ಕಾಲರ್ ನೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್!
CNAP Service Mandatory Nov 1: ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಎನ್ಎಪಿ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 17, 2026 at 7:26 AM IST
CNAP Service Mandatory Nov 1: ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಕಲಿ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 'ಕಾಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್' (CNAP) ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಲಿ ಹೆಸರೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡಲಿದೆ.
ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಹೆಸರು ತಿಳಿಯಲಿದೆ!: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಸರು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ನಂತಹ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು 4G ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2G, 3G ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವ 'ಕಾಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್' (CLI) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಲಿದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ..
- ಒಂದು ವೇಳೆ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಕರೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..
- ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ "International Call" ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ..
ಗ್ರಾಹಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು 2026 ರ ರೂಲ್ 48(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು (Privacy) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳು 'ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ-ಬೈ-ಡಿಸೈನ್' ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸರ್ವರ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹೆಸರಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು.
ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿದವರ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಹೆಸರು ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಕಲಿ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ.
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