ರೂ. 500 ಟಾಫ್ರಿಕ್​ ಚಲನ್​ಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಸಜ್ಜನರ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Traffic Challan Link: ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಕ್​​ SMS ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MAN LOSES MONEY BEWARE OF FAKE SMS LINKS CYBER SCAMS POLICE INSTRUCTIONS
ರೂ. 500 ಟಾಫ್ರಿಕ್​ ಚಲನ್​ಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ (Photo Credit: EENADU and ETV)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 11:27 AM IST

4 Min Read
Traffic Challan Link: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೇಬನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ರೂ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಂಚನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಕಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಈ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮೊದಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ (ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ) ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು 500 ರೂ. ಚಲನ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಸಂದೇಶವು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಲನ್ ಪಾವತಿಸಲು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ UPI ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಅದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಗೋಚರವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ OTP ಗಳು ಸಹ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಳ್ಳರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ OTP ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಕಲಿ ಇ-ಚಲನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಗರಿಕನೊಬ್ಬ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು 500 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ವಂಚಕರು ಅನಧಿಕೃತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ €6,900 (ಸುಮಾರು ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ) ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸಿವಿ ಸಜ್ಜನ್​ರ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಕಮಿಷನ್​ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ echallan.parivahan.gov.in ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೈಬರ್ ಸೈಬರ್​ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. SMS, WhatsApp ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು WhatsApp ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ OTP, UPI ಪಿನ್, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಪರಿಚಿತ ಜನರು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು (APK ಫೈಲ್‌ಗಳು) ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೀಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ .gov.in ಡೊಮೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..

ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ: ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಚಲನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ: SMS, WhatsApp ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುಮತಿಗಳು: ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು: ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ OTP, UPI ಪಿನ್, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​: ಇತ್ತೀಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ...

ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ PhonePe ಮತ್ತು Google Pay ನಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಸೈಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್​ಲೈನ್​: ನೀವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ತಡ ಮಾಡದೇ ನೀವು ತಕ್ಷಣ 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ.

