11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾದ ವಿಮಾನದ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ
Mh370 Search 2025: 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ MH370 ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಟಾನಾಮಸ್ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳು (AUV) ಮತ್ತು AIಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : December 30, 2025 at 2:24 PM IST
Mh370 Search 2025: ನೀವು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ MH370 ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಮಾನ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ದೇಶಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಳ ಸಮುದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ MH370ರ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾದ ಓಷನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ MH370 ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಮಾನದ ಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಓಷನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ "ನೋ ಫೈಂಡ್, ನೋ ಫೀ" ಎಂಬ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಆದದ್ದೇನು?: 2014ರ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಯಿಂಗ್ 777 MH370 ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರಾಡಾರ್ನಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮಿಲಿಟರಿ ರಾಡಾರ್, ವಿಮಾನ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 239 ಜನರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕುರುಹು ಕೂಡಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಾಯುಯಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ಅಪಘಾತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನವು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ, ನಂತರ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದತ್ತ ಬದಲಾಯಿತು. ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೀನಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 26 ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ MH370 ವಿಮಾನದ ಪತ್ತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೀರೊಳಗಿನ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವು. ಆದರೆ ವಿಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಹುಡುಕಾಟ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಈ ಬಾರಿ ಓಷನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು (AUV) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗರ ತಳವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೂರಾರು ಜನರ ನಿಗೂಢತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಓಷನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯ HUGIN AUVಗಳು ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಪ್ರತಿ AUV ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 42 ಚದರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಮಾರ್ಸಾಟ್ MH370ನಿಂದ ಪಡೆದ ಕೊನೆಯ ಏಳು ಉಪಗ್ರಹ ಪಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿತು. ಈ ಪಿಂಗ್ಗಳು ವಿಮಾನವು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟವೇಕೆ?: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಆಳ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಘನ ರೆಕ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ: 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ P-8I ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ C-130J ವಿಮಾನಗಳು ತಲಾ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದೇ?: ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು MH370ರ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಶಿಸಿದೆ. ಓಷನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು "ನೋ ಫೈಂಡ್, ನೋ ಫೀ" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು $70 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಕಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಕಥೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಟಾನಾಮಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಜಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ವಿಶ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾರಾಟದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದೆ.
