‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್’ ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಬೇಕು: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕರೆ
Viksit Bharat 2047: ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್’ ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಬೇಕು ಎಂದು MSMEಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 2, 2026 at 8:12 AM IST
Viksit Bharat 2047: ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು "Make in India, Make for India, and Make for the World" ತತ್ವದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು MSME ಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ MSME ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉನ್ನತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, IIT ಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, DRDO ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ 2047 ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಬದಲಾವಣೆ: Viksit Bharat@2047 ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತೀಯ MSME ಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಓಮನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
"ಈ FTA ಜಾಲಗಳು MSME ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು GST ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
MSME ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ MSME ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2012-13 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.67 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು MSME ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು: "ಭಾರತೀಯ MSME ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
|MSME ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ, ಮಂಗಳವಾರ
|ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ
|Make in India, Make for India, Make for the World ಉತ್ಪಾದನಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಬೇಕು
|MSME ಗಳಿಗೆ ಕರೆ
|ವಹಿವಾಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗ R&D ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ
|ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಲಹೆ
|ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, IIT, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, DRDO ಲ್ಯಾಬ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ
|Viksit Bharat 2047
|ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ
|FTA ಅವಕಾಶ
|ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಓಮನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, EU ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ, MSME ರಫ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ
|ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ
|ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, GST ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚನೆ
|MSME ಬೆಳವಣಿಗೆ
|2012-13 ರಲ್ಲಿ 4.67 ಕೋಟಿ, ಈಗ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ
|ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ
|ಡ್ರೋನ್, AI, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೆನ್ಸಾರ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಕ್ವಾಂಟಮ್
|ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
|ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ
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