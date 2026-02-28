ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ: ಬರಲಿದೆ 650 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು!!
Mahindra EV BE.07: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು BE.07 ಆಗಿದ್ದು, 2027 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 28, 2026 at 9:33 AM IST
Mahindra EV BE.07: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಾರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೀರಿಸ್ ಭಾಗವಾಗಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಮಾದರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಇದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ BE.07 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಮೂಲತಃ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್ 7 ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸಲಿದೆ.
BE.07 ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ INGLO ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 4,565 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,900 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,660 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇದು ಸಿ-ಆಕಾರದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಬೃಹತ್ ವೀಲ್ ಕಮಾನುಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕೋಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇಡೀ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್. ಅಂದರೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಒಂದು, ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೆದರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಬೃಹತ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಟಚ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 60kWh ನಿಂದ 80kWh ವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 228bhp ನಿಂದ 282bhp ವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 380Nm ಟಾರ್ಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ 550 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ 650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 180 kW DC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೇಂಜ್ನ ಆತಂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000 ರಿಂದ 6,000 ಯುನಿಟ್ ಇವಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಗಳಾದ XEV 9e ಮತ್ತು BE 6 ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. BE.07 ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಾಜನಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಆಧಾರಿತ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬರಲಿದೆ.
