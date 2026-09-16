ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿಯಲ್ಲಿ Mahindra XUV 7XO ಗೆ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್: ಅಡಲ್ಟ್-ಚೈಲ್ಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್!
Mahindra XUV 7XO 5 Star Rating: ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿಯಲ್ಲಿ Mahindra XUV 7XO ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 16, 2026 at 8:13 PM IST
Mahindra XUV 7XO 5 Star Rating: ಭಾರತ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ (Bharat NCAP) Mahindra XUV 7XO ಗೆ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ SUV ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Bharat NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್-ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ SUVಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಯುಪೆಂಟ್ ಎರಡರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Bharat NCAP ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, Mahindra XUV 7XO ಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ 32 ರಲ್ಲಿ 30.76 ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ 49 ರಲ್ಲಿ 44.97 ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ SUV ಅನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಡಲ್ಟ್ ಆಕ್ಯುಪೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (AOP) ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ XUV 7XO ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 16 ರಲ್ಲಿ 14.76 ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 16 ರಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕೋ-ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಯುಪೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (COP) ಸ್ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CRS) ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸ್ಕೋರ್ 24 ರಲ್ಲಿ 23.97 ಆಗಿತ್ತು. ಈ SUVಗೆ CRS ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ Bharat NCAP XUV 7XO ನ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಡೀಸೆಲ್-ಪವರ್ಡ್ 7-ಸೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ AX7 2WD ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು AX7L ಡೀಸೆಲ್ 4WD ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೇರಿವೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಚ್ಡಾಗ್ ಗಾಡಿಗಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೇವಲ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ Bharat NCAP ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ADAS ಅಥವಾ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ XUV 7XO ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗಬಹುದಿತ್ತು. 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ Mahindra XUV 7XO ನ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
Mahindra XUV 7XO ನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ABS ಜೊತೆಗೆ EBD, ಪ್ರಿಟೆನ್ಷನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಲಿಮಿಟರ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹಿಂಬದಿಯ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
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