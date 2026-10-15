ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಔಟ್! ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಒ ಸಿಎನ್ಜಿ ಲಾಂಚ್, 24.7 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!
Mahindra XUV 3XO-CNG Launch: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೆಟಪ್, 24.7 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿವೆ.
Published : October 15, 2026 at 1:37 PM IST
Mahindra XUV 3XO CNG Launch: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಒನ ಹೊಸ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಒ ಝೆಡ್ಎನ್ಜಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಯುವಿ100 ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಲಾಂಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಒ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಿಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಒ ಝೆಡ್ಎನ್ಜಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಝೆಡ್ಎನ್ಜಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಇಂದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2026 ರಂದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ.
- ಎಂಎಕ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಝೆಡ್ಎನ್ಜಿ ಟ್ರಿಮ್ಗೆ 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.
- ಆರ್ಇವಿಎಕ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಒ ಝೆಡ್ಎನ್ಜಿ ಟ್ರಿಮ್ಗೆ 10.79 ಲಕ್ಷ ರೂ.
- ಎಎಕ್ಸ್5 ಝೆಡ್ಎನ್ಜಿ ಟ್ರಿಮ್ಗೆ 11.19 ಲಕ್ಷ ರೂ.
- ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಆರ್ಇವಿಎಕ್ಸ್ ಎ ಝೆಡ್ಎನ್ಜಿ ಟ್ರಿಮ್ಗೆ 12.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸೆಟಪ್ನ ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬೂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಕಿಯ ತಳದ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಗಲ್-ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಹನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೆವೆಲರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಜಿನ್, ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್: ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಒ ಝೆಡ್ಎನ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಪಿಎಫ್ಐ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈ-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಎರಡೂ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಜಿನ್ 114 ಹೆಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 200 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10-ಬಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನ 24.7 ಕಿಮೀ/ಕಿಲೋ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗ ತಲುಪಲು 4.9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗ ತಲುಪಲು 11.8 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೂಕವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ನಾಲ್ಕೂ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಚೆಸಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ, ಈ ವಾಹನದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಫೈವ್-ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಂತಹ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
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