XUV 3XOಗೆ ಹೊಸ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಮ್ 9.39 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರು! Edge (O) ನಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬೋನಸ್!!
Mahindra XUV 3XO RevX Edge: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ XUV 3XO RevX ಲೈನ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ RevX Edge ಟ್ರಿಮ್ ಜೊತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 19, 2026 at 7:43 AM IST
Mahindra XUV 3XO RevX Edge: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV XUV 3XO ಲೈನ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೊಸ REVX EDGE ಮತ್ತು EDGE (O) ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. REVX EDGE ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 9.39 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆಗಿದ್ದು, EDGE (O) 9.89 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ EDGE (O) ನಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
11 ಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ XUV 3XO: ಹೊಸ RevX Edge ಮತ್ತು RevX Edge (O) ಟ್ರಿಮ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ RevX M ಮತ್ತು RevX M(O) ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದು XUV 3XO ರೇಂಜ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜೊತೆ Mahindra XUV 3XO ಈಗ 11 ಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು MX1, MX2, RevX M, RevX M(O), RevX Edge, RevX Edge (O), AX5, RevX A, AX5L, AX7 ಮತ್ತು AX7L. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Edge ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ ಇದೆ?: ಹೊಸ Mahindra XUV 3XO RevX Edge ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ರೂಫ್, ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್, ಬ್ಲಾಕ್ ವೀಲ್ ಕವರ್ಸ್, LED ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಎವರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಟ್ಯಾಂಗೊ ರೆಡ್, ನೆಬ್ಯುಲಾ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ರಿಯರ್ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರುವ ರಿಯರ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್, 10.25-ಇಂಚು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ವೈರ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ.
Edge (O) ನಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬೋನಸ್: ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿಯರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ORVMs ಮತ್ತು ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. RevX Edge (O) ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ORVMs, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಪರ್ಸ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ESC, ISOFIX, ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 3-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಡೀ XUV 3XO ಲೈನ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
EDGE (O) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ 9.89 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ 11.09 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ AMT 11.91 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. EDGE ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ 50,000 ರೂ. ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್: RevX ಟ್ರಿಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 111hp 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 131hp 1.2-ಲೀಟರ್ TGDi ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು. ಈಗ RevX ರೇಂಜ್ 117hp 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಜೊತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 131hp 1.2-ಲೀಟರ್ TGDi ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ರೇಂಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
2.5 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲೆ: ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿ REVX M(O) ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ REVX ಸೀರೀಸ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. XUV 3XO ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಯಾವುದೇ SUV ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
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