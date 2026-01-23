ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ! ಈ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ಕಂಪನಿ!!
Mahindra XUV 3xo Prices Increased: ಮಹೀಂದ್ರಾ Xuv 3xo ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : January 23, 2026 at 11:35 AM IST
Mahindra XUV 3xo Prices Increased: ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ SUV XUV 3XO ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜನವರಿ 17ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಲೈವ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ SUV ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಬೆಲೆಗಳು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರೂ. 8,200 ರಿಂದ ರೂ. 15,200 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಈ SUVಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಈಗ ರೂ. 7.37 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ರೂ. 14.55 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ XUV 3XO ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. XUV 3XO ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈನ್, ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೂ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ XUV 3XO ನ ಸ್ಥಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-ಭರಿತ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಲೋಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಈ SUV ಅನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.2-ಲೀಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 115 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 200 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1.2-ಲೀಟರ್ ನೇರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಘಟಕವು ಗರಿಷ್ಠ 130 bhp ಮತ್ತು 250 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ 1.5-ಲೀಟರ್, ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 117 bhp ಮತ್ತು 300 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಸಣ್ಣ SUV ಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ನಗರ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ, 6-ಸ್ಪೀಡ್ AMT ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುಗಮ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ವಯಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 32 ರಲ್ಲಿ 29.36 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 49.00 ರಲ್ಲಿ 43.00 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO SUV ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ISOFIX ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
