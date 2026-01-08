ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್! ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ಲಾಂಚ್
Mahindra XUV 3XO EV Launched: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಹೊಸ XUV 3XO EV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 8, 2026 at 11:11 AM IST
Mahindra XUV 3XO EV Launched: ಜನವರಿ 2026ರ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ SUV ತಯಾರಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (ಜನವರಿ 5) ಹೊಸ "ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ "XUV 3XO EV" ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 13.89 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ "ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 400" ಬದಲಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO EV ಡಿಸೈನ್: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ EV ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ 3XO ICE ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ ವೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ 400 ನಂತೆ, ಹೊಸ "ಮಹೀಂದ್ರಾ 3XO EV" ಸಹ ಕಾಪರ್-ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಟ್ವಿನ್ ಪೀಕ್ಸ್' ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲೋಗೋವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO EV ಬೆಲೆ:
|Mahindra XUV 3XO EV ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್
|ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
|AX5
|ರೂ. 13.89 ಲಕ್ಷ
|AX7 L
|ರೂ. 14.96 ಲಕ್ಷ
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO EV ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕಲರ್ಸ್. ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಡೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕಲರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ AX5 ಮತ್ತು AX7 L.
ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ 39.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ "ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 400 EV"ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅದೇ 148 bhp, 310 Nm ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 285 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO EV ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "AX5" ರೂಪಾಂತರವು ಮೂರು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಸ್, ಸನ್ರೂಫ್, ಟ್ವಿನ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ರಿನೊಎಕ್ಸ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಕಂಪಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೋ, ಆಟೋ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಪರ್ಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ESP, 6- ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, "AX7 L" ರೂಪಾಂತರವು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಲೆದರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಬೃಹತ್ 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM, ಕೂಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋವ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ?: ಈ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ 3XO EV ವಿತರಣೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ SUV "ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV" ಮತ್ತು "MG ವಿಂಡ್ಸರ್ EV"ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.
