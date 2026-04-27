Mahindra XUV 3XO CNG: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಜೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ 30 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 27, 2026 at 9:20 AM IST
Mahindra XUV 3XO CNG: ದೇಶೀಯ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಒಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈಗ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಡೀಸೆಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಮೀರಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಒನ ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ (2025) ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾ 3XO ಸರಿಸುಮಾರು 1,00,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸಾನ್ 2,00,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ನೆಕ್ಸಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು CNG ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾವಿಸಿದೆ. 3XO CNG ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು CNG. ಅಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 3XO ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ನಲ್ಲಿ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 111 hp ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಲ್ಟಿ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (MPFI) ಎಂಜಿನ್. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು 131 hp ನೀಡುವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನ್. ಆದರೆ CNG ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ MPFI ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಎಂಜಿನ್ CNG ಕಿಟ್ಗಳ ಸುಲಭ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಹನದ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
XUV 3XOನ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಕೇವಲ 295 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ CNG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಲಗೇಜ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆಯೇ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ವಿಕ್ಟಿಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೋಲುವ ಅಂಡರ್-ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಟೋಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO CNG ರೂಪಾಂತರವು 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ CNG-ಸೆಮಟ್ರಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ಕಠಿಣ CAFE 3 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ಈ CNG ಮಾದರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ದಕ್ಷತೆಯ ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು XUV 3XO ನ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಖಚಿತ.
ಓದಿ: ಆಪಲ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಲಾಂಚ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಲೀಕ್! ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ?