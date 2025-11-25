ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ದೈತ್ಯ ಹವಾ: 4 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಖರೀದಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರು ಇದು!
Mahindra Xuv 3xo Sales Milestone: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಮತ್ತು XUV300ನ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : November 25, 2025 at 11:37 AM IST
Mahindra Xuv 3xo Sales Milestone: ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸ್ವದೇಶಿ SUV ತಯಾರಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ "XUV 3XO" ಮತ್ತು "XUV300" (ಪ್ರಿ-ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 12,237 ಯುನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ "XUV 3XO" ನ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ "XUV300" ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2019 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2024 ರಂದು ಅದು ತನ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ "XUV 3XO" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ "ಮಹೀಂದ್ರಾ 3XO" ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVಯ 1,57,542 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು 4,06,569 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 39 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಮಾರಾಟ: ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ FY2025 ಈ ಮಹೀಂದ್ರಾ "XUV 3XO" ಮಾದರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,00,905 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 54,726 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ 84 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ "ಮಹೀಂದ್ರಾ 3XO" ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ SUV ಆಗಿತ್ತು. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದರ ನಂತರ "ಮಹೀಂದ್ರಾ 3XO", ಬೊಲೆರೊ, XUV700 ಮತ್ತು ಥಾರ್ ಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ "XUV 3XO" ಮಾರಾಟ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು "ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N" ಮತ್ತು "ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್" (1,02,514 ಯುನಿಟ್ಗಳು), ಥಾರ್ & ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ (71,351 ಯುನಿಟ್ಗಳು), ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೊ (57,512 ಯುನಿಟ್ಗಳು) ಗಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ. 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ "XUV 3XO" ಮಹೀಂದ್ರಾದ SUV ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
