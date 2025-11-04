ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರ!: ಡೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ
Mahindra Xev 9s: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 4, 2025 at 1:21 PM IST
Mahindra Xev 9s: ದೇಶೀಯ SUV ತಯಾರಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನವೆಂಬರ್ 27 "ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಕಂಪನಿಯ INGLO ಸ್ಕೇಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 7-ಸೀಟರ್ SUV ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾದ "XEV 9e" ಮತ್ತು "BE 6" ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S: ಮಹೀಂದ್ರಾ "XEV 9S" ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು INGLO ಸ್ಕೇಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 7-ಸೀಟರ್ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ "XUV700" ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು "XEV 7e" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬರುವ "XEV 9S".. ಮೂಲ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು.. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ LED DRLಗಳು, ಖಾಲಿ-ಆಫ್ ಗ್ರಿಲ್, "ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e" ಗೆ ಹೋಲುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಪಾಡ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ. ಅದರ ಒಳಾಂಗಣವು "ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e" ಗೆ ಹೋಲುವ ಮೂರು-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಇದೇ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಕಂಪನಿಯು ‘XEV 9S’ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮಾರ್ಡನ್ EV ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 500+ ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು.
