ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ 7 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಲಗ್ಗೆ; ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು
Mahindra XEV 9S Launched: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ 7 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 28, 2025 at 1:16 PM IST
Mahindra XEV 9S Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 3-ಸಾಲು (7-ಸೀಟರ್) ಕಾರುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಈ XEV 9S ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರು XUV 700 ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು XUV.e8 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು INGLO ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ S ಎಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂದರ್ಥ.
Say hello to India’s first authentic, electric origin, 7-seater SUV XEV 9S, built ground-up on the INGLO architecture.#XEV9S #TheBigNewElectric #MahindraElectricOriginSUVs pic.twitter.com/7Iga4ejqN4— Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) November 27, 2025
ಈ XEV 9S ಕಾರು ಸರಾಸರಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು 488 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವು 59kWh, 70kWh, 79kWh.
79kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಂತರವು 210kW (ಸುಮಾರು 281 hp) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 kmph ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 202 kmph. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು 175kW ವರೆಗೆ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು 4,929mm ಉದ್ದ, 1,964mm ಅಗಲ, 1,745mm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 2,762mm ವೀಲ್ಬೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 219mm ಆಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 15 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, XEV 9S (ಪ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಅಬೋವ್ - 59kWh) ನ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 19.95 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ).
ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ (ಪ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಅಬೋವ್ - 79kWh) ರೂ. 29.45 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ XEV 9S ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ADAS ಲೆವೆಲ್ 2+ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ DOMS (ಡ್ರೈವರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಮತ್ತು ವಿಷನ್ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೆಡ್ಸ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್, ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ 31.24 ಸೆಂ.ಮೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಕೇವಲ 1.2 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಕೇವಲ 40 ಪೈಸೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 5G ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿವೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿದಾಗ 527 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 150 ಲೀಟರ್ ಫ್ರಂಕ್ (ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಜನವರಿ 5, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 23 ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೋವಾ ಮತ್ತು XUV 700 ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
