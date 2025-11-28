ETV Bharat / technology

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ 7 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಲಗ್ಗೆ; ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು

Mahindra XEV 9S Launched: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ 7 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ 7 ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV (Photo Credit: X@Mahindra Electric Origin SUVs)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 1:16 PM IST

Mahindra XEV 9S Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9S ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 3-ಸಾಲು (7-ಸೀಟರ್​) ಕಾರುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಈ XEV 9S ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರು XUV 700 ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು XUV.e8 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು INGLO ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ S ಎಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂದರ್ಥ.

ಈ XEV 9S ಕಾರು ಸರಾಸರಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು 488 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವು 59kWh, 70kWh, 79kWh.

79kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಂತರವು 210kW (ಸುಮಾರು 281 hp) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 kmph ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 202 kmph. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರಿಯರ್​ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್​ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು 175kW ವರೆಗೆ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು 4,929mm ಉದ್ದ, 1,964mm ಅಗಲ, 1,745mm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 2,762mm ವೀಲ್‌ಬೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 219mm ಆಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್​ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 15 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, XEV 9S (ಪ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಅಬೋವ್ - 59kWh) ನ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 19.95 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ).

ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ (ಪ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಅಬೋವ್ - 79kWh) ರೂ. 29.45 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ XEV 9S ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ADAS ಲೆವೆಲ್ 2+ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ DOMS (ಡ್ರೈವರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಮತ್ತು ವಿಷನ್‌ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೆಡ್ಸ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್​, ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ 31.24 ಸೆಂ.ಮೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಕೇವಲ 1.2 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಕೇವಲ 40 ಪೈಸೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು 5G ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿವೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿದಾಗ 527 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 150 ಲೀಟರ್ ಫ್ರಂಕ್ (ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​) ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು ಜನವರಿ 5, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 23 ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೋವಾ ಮತ್ತು XUV 700 ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

