ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್!: ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
XEV 9e Cineluxe Edition Launched:ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
Published : March 2, 2026 at 1:50 PM IST
XEV 9e Cineluxe Edition Launched: ದೇಶೀಯ ಎಸ್ಯಿವಿ ತಯಾರಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ‘ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e’ನ ಹೊಸ ‘ಸಿನೆಲಕ್ಸ್’ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 29.35 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವೆರಿ ವಿವರಗಳು: ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 10ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ "XEV 9v ಸಿನೆಲಕ್ಸ್" ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ "XEV 9e"ನ ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9v ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಹ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸ್ಯಾಟಿನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ಸ್. ಈ ಶೇಡ್ಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಬ್ರೌನ್, ನಾಕ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಗ್ರೇಯ್ನ್ ಲೆಥರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9v ಸಿನಿಲಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಶಾಂತವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಲೌಂಜ್ ತರಹದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅದರ ಕೋಸ್ಟ್-ಟು-ಕೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಟಪ್. ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 16-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೂಫ್ ಮತ್ತು 16 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9v ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ಟಾಪ್ - ಸ್ಪೆಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ 3 ರೂಪಾಂತರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಅಹೆಡ್ ವಿಷನ್ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಆಟೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ 360 ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕೀಪ್ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ HVAC ಮೋಡ್ಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ 360 ಪ್ರೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9v ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು 79 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 210 kW, ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ 380 Nm. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಆದರೆ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆವೃತ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
