ಇದು ಕಾರಲ್ಲ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್​​: ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್​

Mahindra Cineluxe Edition: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್​ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇದು ಕಾರಲ್ಲ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ (Photo Credit: Mahindra Electric SUV)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 1:16 PM IST

Mahindra Cineluxe Edition: ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಈಗ ತನ್ನ XUV 9e ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ 'ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿ'ಯನ್ನು (Cineluxe Edition) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಶೋರೂಮ್‌ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ತರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್​. ನೀವು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಐಷಾರಾಮಿ ಲೌಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ​ -ಗ್ರೇಸ್​ ಲೆದರೆಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಾರು 'ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೂಫ್' (ದೊಡ್ಡ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್) ಮತ್ತು 16 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೈಟಿಂಗ್​​ ಕಲರ್​ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಟಪ್ ಇರುವುದಿಂದ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್​ ವೆಹಿಕಲ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವರದಾನ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ 16 - ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೌಂಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಹನವು ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ವೈಟ್​. ಕಾರಿನ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್​ ಹೆಚ್ಚು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಾಹನವು ಬೃಹತ್ 79kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್​-ಡ್ರೈವ್​ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 286 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 7.45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಕಾರನ್ನು 'ಪ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ' (Pack Three) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಹೆಡ್ ವಿಷನ್‌ಎಕ್ಸ್' AR ಹೆಡ್ - ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD) ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ - ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 'ಸೆಕ್ಯೂರ್ 360' ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚಿಂಚನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ 'ಸೆಕ್ಯೂರ್ 360 ಪ್ರೊ' ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಾರು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 'ಪಾವ್‌ಪಾಲ್' ಮೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹವಾಮಾನ (HVAC) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹29.35 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ₹31.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ವಾಹನವು ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಬಿವೈಡಿ ಅಟ್ಟೊ 3 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಾಹನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಸಿನೆಲಕ್ಸ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

