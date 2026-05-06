ETV Bharat / technology

‘ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ವೆಹಿಕಲ್​’ ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಿದ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ! ಸೇನೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯುಧ ಸಿದ್ಧ

Mahindra Thar ATV Unveils: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್‌ನ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ, ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಸೇನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ನೋಡೋಣ.

THAR ROXX BASED TACTICAL ATV INDIAN SECURITY FORCES MAHINDRA THAR ATV FEATURES MAHINDRA THAR ATV FOR INDIAN FORCES
‘ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ವೆಹಿಕಲ್​’ ರಿವೀಲ್​ ಮಾಡಿದ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ! (Photo Credit: X/Anand Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 7:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahindra Thar ATV Unveils: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅದ್ಭುತ ವಾಹನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಯ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಟಿವಿ (ಆಲ್-ಟೆರೈನ್ ವೆಹಿಕಲ್) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.

ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ವಾಹನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ವಾಹನ.

ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಶ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ವಾಹನಗಳು ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಮಿಲಿಟರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಟಿವಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅನಗತ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ.

ಈ ವಾಹನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೂಫ್​ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ರೋಲ್ ಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಉರುಳಿದರೂ, ಒಳಗಿನ ಸೈನಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ರಾಡ್ 4x4 ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವಾಹನವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಕ್ಷಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು.

ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ವೀಟ್‌: ‘ಇದು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಈ ವಾಹನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಒಂದು ನೋಟವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಾಕು’ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

  • ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಗನ್ ಮೌಂಟ್: ಮಷಿನ್ ಗನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ವಾಹನದ ರೂಫ್​ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾದ ಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಂಡರ್​ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​: ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್​ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಏರ್-ಡ್ರಾಪ್ : ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಏರ್​ ಡ್ರಾಪ್​ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ವಿಂಚ್: ವಾಹನವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ವಿಂಚ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಬ್ಲ್ಯಾಕೌಟ್ ಲೈಟ್ಸ್​: ವಿಶೇಷ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ವಾಹನವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಈ ವಾಹನವು 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 172 HP ಪವರ್ ಮತ್ತು 400 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವಾಗಲೂ ಇದು ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹತ್ತಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೀಲ್​ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಟೈರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯು ವಾಹನವು ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸೈನಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು: ಸೈನಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನವು ವಿಶೇಷ ಜೆರಿಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಟಂಡೆಮ್ ಟೈರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ATV ಕೇವಲ ವಾಹನವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದೃಢ ಮಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್​ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ

TAGGED:

THAR ROXX BASED TACTICAL ATV
INDIAN SECURITY FORCES
MAHINDRA THAR ATV FEATURES
MAHINDRA THAR ATV FOR INDIAN FORCES
MAHINDRA THAR ATV UNVEILS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.