ETV Bharat / technology

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​! ಜನವರಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕಂಪನಿ

Mahindra Vehicle Prices: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

RAISE VEHICLE PRICES MAHINDRA VEHICLE PRICES MAHINDRA UNLIKELY TO RAISE PRICES MAHINDRA AND MAHINDRA
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್ (Photo Credit: Auto Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 1, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahindra Vehicle Prices: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಖರೀದಿದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ.. ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಂಬ ಪದವು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋ ದೈತ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದ ಹೊರತು ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ..

ಇದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಜೆಜುರಿಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಜೆಜುರಿಕರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವಿಶಾಲ ನೀತಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಲಾಭದಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೆಜುರಿಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು. ಈ ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ತಯಾರಕರು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಓದಿ: ಬಂತು ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

TAGGED:

RAISE VEHICLE PRICES
MAHINDRA VEHICLE PRICES
MAHINDRA UNLIKELY TO RAISE PRICES
MAHINDRA AND MAHINDRA
MAHINDRA DECISION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.