ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ: 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಏನೆಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಉಡೋವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆಟೋದ ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
Published : February 13, 2026 at 4:01 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MLMML) ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 'ಉಡೋ' (UDO) ಆಟೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ 200 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಉಡೋ ಆಟೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಡೋ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ "ಹಾರುವುದು" ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟೋ ವಿನ್ಯಾಸವು 1948 ರಿಂದ ಬದಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರಾಮದಾಯಕವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಡೋದೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
For decades, the auto stayed grounded.— Mahindra Last Mile Mobility (@MahindraLMM) February 13, 2026
Today, it takes flight. Introducing, the all-new Mahindra UDO (उड़ो) — India’s 1st autoplane!
This isn’t just mobility.
It’s a new era of last mile.#MahindraUDO #MahindraLastMileMobility #AutoNahiAutoplaneBolo pic.twitter.com/XYSTYO826y
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉಡೋ: ಬೆಲೆ, ವಾರೆಂಟಿ: ಉಡೋ ಆಟೋದ ಬೆಲೆ 3,84,299 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) (ಈ ದರ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ). ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಡೋ ಆಟೋ ಬೆಲೆ 3,58,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ಅಥವಾ 6 ವರ್ಷಗಳ ವಾರೆಂಟಿಯೂ ಇದೆ.
ಉಡೋ ಉದ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಆಗಿದ್ದು, 1 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಸವೀಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಉಡೋ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಉದಯ್ NXT ಸ್ಕೀಮ್ಗೂ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ, ಹಣಕಾಸು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉಡೋ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉಡೋ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾನೋಕೋಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಟೋದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ನಯವಾದ, ಏರೈಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಊಡೋ ಆಸನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಸೀಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೀಟು ಇತರ ಆಟೋಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಯದಾಯವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಫೋರ್ಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೋದ ಸವಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಉಡೋ: ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೈಲೆಜ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ 11.7kWh ಲೇಸರ್-ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಉಡೋ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ (PMS) ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 13.41 bhp ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 52 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು 200 ಕಿಮೀ (265 ಕಿಮೀ ARAI- ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೇಂಜ್, ರೈಡ್ ಮತ್ತು ರೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಈ ಇವಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಆಟೋ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ (ರೇಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ). ಇದು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಪ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 12-ಇಂಚಿನ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಡೋ ಆಟೋ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
