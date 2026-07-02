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ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಜೊತೆ ಐಸಿಇ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಮನ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಕಾರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೋಕಸ್​!

Mahindra New Models: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಂದಿನ 9 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ಐಸಿಇ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಕಾರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಫುಲ್​ ಫೋಕಸ್​! (Photo Credit: Auto Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 11:44 AM IST

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Mahindra New Models: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸುತ್ತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇವಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ (ICE) ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತ ಮೂರು ಹೊಸ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಮತ್ತು ಥಾರ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಮಾದರಿಯ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಂಪರ್, ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಇದು ಹೊಳಪುಳ್ಳ 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್​ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳಗೆ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು 10.25-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಯಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-ಎನ್​ನ ಅಪ್​ಡೇಟೆಡ್​​ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಥಾರ್‌ನ ಹೊಸ ಅವತಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಥಾರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಥಾರ್ ROXX ಅನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿ-ಆಕಾರದ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು (DRLಗಳು), ಸಂಪೂರ್ಣ-ಹೊಸ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ ಸೇರಿವೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನೊಳಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM ಮತ್ತು ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್.ಎಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿ: ಮಹೀಂದ್ರಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿಷನ್. ಎಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ XUV 3XO ಮತ್ತು ಥಾರ್ ನಡುವಿನ ಗಾತ್ರದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಾರನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​, ಬಾಕ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನೇರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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