ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿವೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್!
Mahindra EV Charging Network: ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೆಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣಲಿವೆ.
Published : March 21, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 7:51 AM IST
Mahindra EV Charging Network: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HPCL) ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ HPCL ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು (EVCs) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್_ಇನ್ HPCLನ ವ್ಯಾಪಕ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (EV) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು EV ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
HPCL ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 24,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 'HP ಇ-ಚಾರ್ಜ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿ 5,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ಹಸಿರು ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. HPCLನ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಲವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ 'ಅನ್ಲಿಮಿಟ್' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 180 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಗನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವೇಗದ, ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
HPCL ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಸಹಯೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಇವಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಚಾರ್ಜ್_ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು EV ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, PM E-DRIVE ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ₹2,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 72,000 ಹೊಸ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
