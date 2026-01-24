ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್: ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ?
Mahindra Thar Roxx Star Edition Launched: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 24, 2026 at 9:35 AM IST
Mahindra Thar Roxx Star Edition Launched: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಜುವಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಲರ್ನ ಥೀಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಫೋರ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಪಿಯಾನೋ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಯಾನೋ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ SUV ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಿನ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಟ್ಯಾಂಗೋ ರೆಡ್, ಎವರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದೇ 2.0-ಲೀಟರ್ TGDi mStallion ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 130 kW ಮತ್ತು 380 Nm ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 2.2-ಲೀಟರ್ mHawk ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 128.6 kW ಮತ್ತು 400 Nm ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರಿಯರ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಇದು ಸ್ಯೂಡ್ ಅಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫುಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು (ಹೊಸದು), ಫ್ರಂಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್, ಮಲ್ಟಿ-ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ 60:40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರೀಯರ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಫುಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ORVM ಗಳು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಟೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 26.03 cm HD ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 26.03 cm HD ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಮತ್ತು 83 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ರಿನಾಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ (ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್), ಸರೌಂಡ್-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 9-ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಸ್ಟಮ್-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವಾಕ್-ಅವೇ ಲಾಕ್, 5-ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರತ್ NCAP ರೇಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು (ಡ್ರೈವರ್, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಟನ್), ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಡೋರ್ ಅನ್ಲಾಕ್, ಇಮೊಬಿಲೈಜರ್, ಇ-ಕಾಲ್ ಮತ್ತು SOS, ಹೊಸ ಪಿಯಾನೋ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಗ್ರಿಲ್, R19 ಪಿಯಾನೋ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ (ಹೊಸದು), ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ (ಸ್ಕೈರೂಫ್), DRL ಗಳೊಂದಿಗೆ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, LED ಫ್ರಂಟ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, Gen-II ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, XPLOR ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ (ಹಿಮ, ಮರಳು, ಮಣ್ಣು) ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್-ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ₹16.85 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. D22 ಡೀಸೆಲ್ MT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹16.85 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ D22 ಡೀಸೆಲ್ AT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹18.35 ಲಕ್ಷ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, G20 TGDi AT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹17.85 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ AX7 L ಮತ್ತು ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಟಿ
|ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಟಿ
|ಡೀಸೆಲ್ ಎಟಿ
|ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್
|16.85 लाख रुपये
|17.85 लाख रुपये
|18.35 लाख रुपये
|ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ AX7 L
|18.86 लाख रुपये
|19.70 लाख रुपये
|20 लाख रुपये
|ವ್ಯತ್ಯಾಸ
|2.01 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆ
|1.85 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆ
|1.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆ