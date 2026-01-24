ETV Bharat / technology

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್: ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ?

Mahindra Thar Roxx Star Edition Launched: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್ (Photo Credit: Auto Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 9:35 AM IST

Mahindra Thar Roxx Star Edition Launched: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಜುವಲ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಲರ್​ನ ಥೀಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಫೋರ್​-ವ್ಹೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಪಿಯಾನೋ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಯಾನೋ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ ಸೇರಿವೆ. ಈ SUV ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಿನ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಟ್ಯಾಂಗೋ ರೆಡ್, ಎವರೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದೇ 2.0-ಲೀಟರ್ TGDi mStallion ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 130 kW ಮತ್ತು 380 Nm ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 2.2-ಲೀಟರ್ mHawk ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 128.6 kW ಮತ್ತು 400 Nm ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರಿಯರ್​-ವೀಲ್​-ಡ್ರೈವ್​ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಇದು ಸ್ಯೂಡ್ ಅಕ್ಸೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫುಲ್​-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು (ಹೊಸದು), ಫ್ರಂಟ್​ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್, ಮಲ್ಟಿ-ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಕ್ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 60:40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರೀಯರ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ಫುಲ್​ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್​​ ORVM ಗಳು, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್​, ಟೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, 26.03 cm HD ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 26.03 cm HD ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕಾರು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಿಲ್ಟ್​-ಇನ್​ ಮತ್ತು 83 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ರಿನಾಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ (ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್), ಸರೌಂಡ್-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 9-ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಸ್ಟಮ್-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವಾಕ್-ಅವೇ ಲಾಕ್, 5-ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರತ್ NCAP ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು (ಡ್ರೈವರ್​, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್​, ಸೈಡ್​ ಮತ್ತು ಕರ್ಟನ್​), ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಸರ್​ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ರಿಯರ್​ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಡೋರ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್, ಇಮೊಬಿಲೈಜರ್, ಇ-ಕಾಲ್ ಮತ್ತು SOS, ಹೊಸ ಪಿಯಾನೋ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಫಿನಿಶ್ ಗ್ರಿಲ್, R19 ಪಿಯಾನೋ-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್​ (ಹೊಸದು), ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ (ಸ್ಕೈರೂಫ್), DRL ಗಳೊಂದಿಗೆ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, LED ಫ್ರಂಟ್​ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, Gen-II ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್​, XPLOR ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್​ ಟೆರೈನ್​ ಮೋಡ್‌ (ಹಿಮ, ಮರಳು, ಮಣ್ಣು) ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್-ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ₹16.85 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. D22 ಡೀಸೆಲ್ MT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹16.85 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ D22 ಡೀಸೆಲ್ AT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹18.35 ಲಕ್ಷ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, G20 TGDi AT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹17.85 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್​ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ AX7 L ಮತ್ತು ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್​ ಬೆಲೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:

ವೇರಿಯಂಟ್​ಡೀಸೆಲ್​ ಎಂಟಿಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಎಟಿಡೀಸೆಲ್​ ಎಟಿ
ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಿಷನ್​16.85 लाख रुपये17.85 लाख रुपये18.35 लाख रुपये
ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ AX7 L18.86 लाख रुपये19.70 लाख रुपये20 लाख रुपये
ವ್ಯತ್ಯಾಸ2.01 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆ1.85 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆ1.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿಮೆ

